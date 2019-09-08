Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в интервью каналу «Маза Вишневского» Ярошик прокомментировал ход судебного процесса по договорному характеру матча «Леванте» — «Сарагоса» 2011 года.

?Ярошик вместе со всеми остальными футболистами, находившимися в заявке на скандальный матч, вынужден ежедневно посещать судебные заседания, проходящие в Валенсии с третьего сентября.

— Перед началом суда я посмотрел видеозапись того матча и ничего подозрительного не заметил, — сказал Ярошик, отыгравший в том матче 90 минут за «Сарагосу». — Мы играли хорошо, бились изо всех, ведь для нас это был решающий матч. Может быть, «Леванте» проводил мало времени в атаках, но это мы не давали им возможности проводить атаки. При этом футболисты «Леванте» хорошо играли в обороне.

— Ожидается, что самые большие наказания получат 11 футболистов и тренеров «Сарагосы», которые перед игрой получили от своего клуба по 85-90 тысяч евро на банковские счета и сразу же сняли эти суммы наличными. Лично вы в этих финансовых операциях не были задействованы. Значит, можете не волноваться за исход процесса?

— Мы — команда. Тяжело доказать, что одни футболисты что-то знали, а другие — не знали. Хорошо, что на моем банковском счете не было никаких сомнительных операций. Но в хочу сказать, что я не верю в то, что эта игра была куплена. Надеюсь, все будет хорошо.