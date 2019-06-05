Ян Облак: "Буду выступать за "Атлетико", пока наши амбиции совпадают"

Голкипер "Атлетико" Ян Облак заявил, что имеет общие с клубом амбиции. Ранее 26-летний словенец продлил контракт с мадридцами до 30 июня 2023 года.

- Пока амбиции "Атлетико" совпадают с моими, я буду выступать за этот клуб. Я остался в Мадриде, поскольку мы имеем общие амбиции, - приводит слова Облака Marca. - Некоторые могут подумать, что стремления клуба снизились из-за того, что команду покинули несколько ведущих игроков. Думаю, клуб пригласит качественных футболистов им на смену.

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне Облак провел 46 матчей за "Атлетико", в которых пропустил 38 голов.

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