Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Ян Облак: «Атлетико» не хватило удачи, чтобы победить»

00:28
Теги:

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение от «Реала» в финальном матче Суперкубка Испании. «Сливочные» оказались сильнее в серии пенальти.

— Мы провели очень целостную игру, возможно могли бы победить в основное время, — приводятся слова голкипера в Twitter журналиста Дермота Корригана. —  Но в итоге пенальти, лотерея. Вы изучаете пенальти и готовитесь как можете, но игрок решает, что делать. Это лотерея, нам не хватило удачи, чтобы победить.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир