Чемпионат Испании, 1-й тур: результаты всех матчей

Первый чемпионата Испании сезона-2020/21.

12 сентября, суббота

«Эйбар» — «Сельта» — 0:0

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Корреа, Оливейра, Диоп, Альварес, Экспосито, Педро Леон (Рафа Суариш, 84), Кике, Серхио Энрич (Ресио, 68), Инуи (Кондзер, 61).

«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо, Оласа, Айду, Окай Йокушлу, Тапия, Нолито, Аспас, Эмре Мор (Мина, 86), Мендес (Баэса, 77).

Предупреждения: Бигас, 13. Нолито, 37. Альварес, 41. Оласа, 73. Хункa, 73. Окай Йокушлу, 78. Диоп, 81. Удаление: Диоп, 87. Судья: Писарро Гомес.

12 сентября. Эйбар. Стадион «Ипуруа»

«Гранада» — «Атлетик» — 2:0 (0:0)

Голы: Эррера, 49 (1:0). Милья, 53 (2:0).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте, Санчес, Нева, Монторо (Гоналон, 62), Эррера (Азиз, 80), Милья (Диас, 89), Сольдадо (Кенеди, 80), Мачис (Вико, 62), Пуэртас.

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Капа (Лопес, 56), Альварес, Рауль Гарсия (Сансет, 73), Дани Гарсия (Венседор, 80), Весга (Иньяки Уильямс, 56), Икер Муниаин (Вильялибре, 73), Морсильо.

Предупреждения: Эррера, 10. Морсильо, 15. Санчес, 45. Иньиго Мартинес, 52. Лопес, 72. Альварес, 84. Гоналон, 90+2. Судья: Матеу Лаос.

12 сентября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

«Кадис» — «Осасуна» — 0:2 (0:1)

Голы: Лопес, 10 (0:1). Р.Гарсия, 79 (0:2).

«Кадис»: Хиль, Кала, Карселeн, Эспино, Мауро (Йенссон, 64), Хосе Мари (Фернандес, 64), Бодижер (Малбашич, 46), Помбо, Гонсалес, Негредо (Лосано, 78), Санчес (Алехо, 77).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Ойер, Иньиго Перес (Торро, 71), Торрес, Р.Гарсия (Барха, 85), Монкайола, Лопес (Кардона, 75).

Предупреждения: Дав.Гарсия, 35. Малбашич, 58. Крус, 65. Алехо, 90.

Судья: Диас де Мера Эскудерос.

12 сентября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».

13 сентября, воскресенье

«Алавес» — «Бетис» — 0:1 (0:0)

Гол: Тельо, 90+4.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Томас Пина, Батталья, Понс (Гарсия, 90+6), Хоселу, Лукас (Лопес, 65), Мендес (Агиррегабирия, 88), Риоха (Дейверсон, 65).

«Бетис»: Браво, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон, Каналес, Фекир (Лайнес, 90+3), Виллиам Карвалью (Тельо, 82), Родригес, Хоакин (Руибаль, 67), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Риоха, 22. Эмерсон, 63. Лопес, 69. Алекс Морено, 71. Борха Иглесиас, 81. Томас Пина, 81.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

13 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».

«Вальядолид» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (1:0)

Голы: Мичел, 39 (1:0). Роберто Лопес, 60 (1:1).

«Вальядолид»: Масип, Начо Мартинес, Мойяно, Фернандес, Бруно Гонсалес, Мичел (Перес, 70), Сан Эметерио, Орельяна, Оскар Плано (Эрвиас, 70), Гвардьола, Рубио (Вайссман, 80).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Льоренте, Элустондо, Горосабель, Айен Муньос, Порту, Мерино, Субельдия, Исак (Янузай, 78), Роберто Лопес (Оярсабаль, 78), Барренечеа (Баутиста, 78).

Предупреждения: Мичел, 44. Начо Мартинес, 51. Элустондо, 62. Рубио, 64. Фернандес, 69. Судья: Мелеро Лопес.

13 сентября. Вальядолид. Стадион «Хосе Соррилья».

«Вильярреал» — «Уэска» — 1:1 (0:1)

Голы: Маффео, 42 (0:1). Морено, 68 — с пенальти (1:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья (Марио Гаспар, 77), Педраса, Пау Торрес, Парехо, Коклен (Иборра, 77), Мойсес Гомес (Ниньо, 90+1), Пако Алькасер (Кубо, 77), Морено, Чиквуэзе.

«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Инсуа, Маффео (Луизинью, 89), Галан, Москера, Микель Рико (Сеоане, 79), Карлос (Вальдерама, 62), Окадзаки, Мир (Муньос, 89), Феррейро (Нвакали, 62).

Предупреждения: Педраса, 36. Москера, 88. Судья: Эстрада Фернандес.

13 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

«Валенсия» — «Леванте» — 4:2 (2:2)

Голы: Моралес, 1 (0:1). Габриэл Паулиста, 12 (1:1). Моралес, 36 (1:2). М.Гомес, 39 (2:2). Вальехо, 75 (3:2). Вальехо, 90+4 (4:2).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала (Диакаби, 17), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Кондогбья, Ли Кан Ин (Черышев, 71), Эскердо (Рачич, 72), Муса (Собрино, 88), Гонсалу Гедеш (Вальехо, 71), М.Гомес.

«Леванте»: Фернандес, Дуарте (Коке, 85), Клерк, Пьер, Мирамон, Кампанья, Радойя (Постиго, 85), Барди (Вукчевич, 76), Мелеро (Де Фрутос, 76), Моралес, Леон (Д.Гомес, 60).

Предупреждения: Радойя, 52. Пьер, 63. Рачич, 89. Кампанья, 90+5.

Судья: Санчес Мартинес. 13 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».

Матчи «Барселона» — «Эльче» и «Реал» — «Хетафе» были перенесены на неопределенный срок.

Игра «Атлетико» — «Севилья» состоится 12 января 2021 года.