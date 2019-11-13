Врсалько вернулся к тренировкам с «Атлетико». Он пропустил 9 месяцев
12:44
Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Хорватский защитник еще в феврале сообщил, что период восстановления после операции на колене составит восемь-десять месяцев. Врсалько получил серьезное повреждение еще в «Интере», когда выступал за итальянский клуб на правах аренды.
? Welcome back, @Vrsaljko! ?— Atl?tico de Madrid (@atletienglish) November 12, 2019
?? The Croat is to carry out personalised readjustment sessions and will progressively start training with his teammates.
? https://t.co/nrWswM4aQI
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