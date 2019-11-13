Врсалько вернулся к тренировкам с «Атлетико». Он пропустил 9 месяцев

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Хорватский защитник еще в феврале сообщил, что период восстановления после операции на колене составит восемь-десять месяцев. Врсалько получил серьезное повреждение еще в «Интере», когда выступал за итальянский клуб на правах аренды.

? Welcome back, @Vrsaljko! ?

?? The Croat is to carry out personalised readjustment sessions and will progressively start training with his teammates.

? https://t.co/nrWswM4aQI

?? #A?paAtleti pic.twitter.com/zzfW1qpezB — Atl?tico de Madrid (@atletienglish) November 12, 2019

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