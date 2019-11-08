Вратарь «Леванте» может пропустить матч чемпионата из-за парламентских выборов в Испании
8 ноября 2019, 19:06
Вратарь «Леванте» Айтор Фернандес может пропустить ближайший матч команды в чемпионате Испании из-за парламентских выборов в стране, сообщает As.
Он получил повестку, по которой должен в обязательном порядке присутствовать на избирательном участке в роли наблюдателя в своем родном городе Мандрагоне. Выборы пройдут в ближайшее воскресенье, 10 ноября.
В этот же день его команда проведет выездной матч ла лиги против «Атлетика» в Бильбао.
Как заявил сам вратарь, его юристы и клуб пытаются решить данный вопрос, дабы отменить его обязательное присутствие на избирательном участке.
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