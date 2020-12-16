Врачи «Барселоны» установили причину регулярных травм Дембеле

Врачи «Барселоны» считают, что нападающий Усман Дембеле часто получает травмы, так как форсирует свое восстановление, сообщает AS.

Медицинский штаб каталонского клуба считает, что нападающий не учится на собственных ошибках. Произошло это после очередной травмы, которую футболист получил в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (1:2).

Выйдя на замену в начале второго тайма, 23-летний француз через несколько минут почувствовал небольшой дискомфорт в задней части правого бедра. На вопрос, сможет ли он продолжить игру, Усман ответил утвердительно. На следующий день Дембеле прошел медицинское обследование, которое выявило у него небольшое мышечное повреждение. Тесты показали, что француз не сможет выходить на поле в течение двух или трех недель.

Физиотерапевты и медики «Барселоны» считают, что Дембеле совершил очередную ошибку, когда принял решение доиграть матч с «Кадисом» до конца. Отмечается, что это уже не первый подобный случай, когда футболист не может объективно оценить свое физическое состояние, вследствие чего выбывает еще на более длительный срок.