Воспитанник «Реала» Медран продолжит карьеру в MLS

Воспитанник «Реала» Альваро Медран продолжит карьеру в MLS. 25-летний хавбек подписал двухлетний контракт с «Чикаго Файр».

Медран провел за основу мадридцев 5 матчей и забил 1 гол в сезоне-2014/15. Также в его карьере были «Хетафе», «Валенсия», «Алавес» и «Райо Вальекано».

В сезоне-2018/19 Медран отыграл в «Райо Вальекано» на правах аренды 22 матча и забил 3 мяча. Летом истек его срок соглашения с «Валенсией», и футболист оставался свободным агентом.