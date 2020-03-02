Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:0). На 71-й минуте встречи 19-летний бразилец забил победный мяч в ворота каталонцев.

— Это самый лучший день для меня с тех пор, как я приехал в Мадрид, — приводит Mundo Deportivo слова Винисиуса. — Я очень упорно трудился и надеялся, что мое время наконец настанет. Тони Кроос отдал мне отличную передачу, мы отрабатывали это на тренировках, и в игре против «Барселоны» у нас все получилось, я смог забить. Я пробил и мяч удачно отскочил в ворота от Пике. «Реалу» нужно продолжать в том же духе ради фанатов, которые всегда нас поддерживают. Я выступаю за лучшую команду мира и хочу, чтобы ее болельщики были счастливы.

Благодаря победе над «Барселоной» «Реал» обогнал каталонскую команду в турнирной таблице чемпионата Испании и вышел на первое место. Отрыв «Королевского клуба» от «сине-гранатовых» за 12 туров до конца сезона составляет 1 очко.