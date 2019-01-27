Винисиус и Бензема - в атаке "Реала" на матч с "Эспаньолом"

"Реал" объявил состав на матч 21-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола". С первых минут встречу начнут нападающий Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Состав "Реала": Куртуа - Кавахаль, Варан, Рамос, Регилон - Модрич, Каземиру, Кроос - Васкес, Бензема, Винисиус.

Состав "Эспаньола": Д. Лопес - Вила, Эрмосо, Л. Лопес, Х. Лопес - А. Лопес, Дардер, Рока, Баптистан - Иглесиас, Гарсия.

"Реал" занимает 4-е место в чемпионате Испании, имея в активе 36 очков, "Эспаньол" с 24 баллами располагается на 14-й строчке.

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