Винченцо Монтелла: "Я счастлив вернуться в "Фиорентину"

Итальянский тренер Винченцо Монтелла прибыл во Флоренцию для подписания контракта с "Фиорентиной".

Сегодня утром Винченцо Монттела прилетел во Флоренцию вместе со своим братом и агентом. Во второй половине дня Монтелла должен быть представлен команде и проведет свою первую тренировку.

− Я счастлив вернуться в "Фиорентину". С нетерпением жду возвращения к работе, − цитирует Corriere dello Sport Монтеллу.

На посту главного тренера "Фиорентины" Винченцо Монтелла сменил Стефано Пиоли, который работал с командой с июня 2017 года.

Монтелла вернулся в команду после 4-летнего отсутствия. Итальянский специалист работал с командой с июня 2012 по июнь 2015 года. За это время он добыл 79 побед в 151 матче и выводил "Фиорентину" в финал Кубка Италии 2013/2014.

Последним местом работы Монтеллы была "Севилья", где он проработал всего 4 месяца − с декабря 2017 по апрель 2018 года.