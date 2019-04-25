"Вильярреал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч на 85-й минуте забил Херард Морено.

"Желтая субмарина" набрала 39 очков. Команда от зоны вылета на пять пунктов. "Жирона", которая занимает 18-е место и находится в опасной зоне, имеет 34 очка. У баскского клуба 41 очко и 11-я позиция.

В следующем туре "Вильярреал" примет "Уэску", а "Реал Сосьедад" примет "Хетафе".

Чемпионат Испании

Ла лига

34-й тур

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" - 0:1 (0:0)

Гол: Морено, 85.

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас (Ле Норман, 77), Сальдуа, Элустондо, Айен Муньос (Эрнандез, 74), Пардо (Барренечеа, 72), Мерино, Сангальи, Хуанми, Виллиан Жозе, Оярсабаль.

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Касорла, Иборра, Пабло Форнальс, Чиквуэзе (Касерес, 82), Бакка (Морено, 46), Токо-Экамби (Педраса, 72).

Предупреждения: Навас, 24. Фунес Мори, 42. Токо-Экамби, 68. Иборра, 78. Оярсабаль, 79.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

25 апреля. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

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