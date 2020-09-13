«Вильярреал» сыграл вничью с «Уэской»

«Вильярреал» в матче первого тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Уэской» со счетом 1:1.

На гол Пабло Маффео «желтая субмарина» ответила точным ударом Жерара Морено.

В следующем туре «Вильярреал» встретится 19 сентября с «Эйбаром», «Уэска» днем позже сыграет с «Кадисом».

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Вильярреал» — «Уэска» — 1:1 (0:1)

Голы: Маффео, 42 (0:1). Морено, 68 — с пенальти (1:1).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья (Марио Гаспар, 77), Педраса, Пау Торрес, Парехо, Коклен (Иборра, 77), Мойсес Гомес (Ниньо, 90+1), Пако Алькасер (Кубо, 77), Морено, Чиквуэзе.

«Уэска»: Ан.Фернандес, Пулидо, Инсуа, Маффео (Луизинью, 89), Галан, Москера, Микель Рико (Сеоане, 79), Карлос (Вальдерама, 62), Окадзаки, Мир (Муньос, 89), Феррейро (Нвакали, 62).

Предупреждения: Педраса, 36. Москера, 88.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

13 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».