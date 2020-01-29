«Вильярреал» обыграл «Райо Вальекано» и пробился в 1/4 финала Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Вильярреал» выиграл у «Райо Вальекано» (2:0).

У победителей отличились Фер Ниньо и Санти Касорла. Соперник «Вильярреала» по 1/4 финала станет известен позднее. С нынешнего сезона все стадии Кубка, кроме полуфинала, состоят из одного матча.

Кубок Испании

1/8 финала

«Райо Вальекано» — «Вильярреал» — 0:2 (0:0)

Голы: Ниньо, 84 (0:1). Касорла, 85 (0:2).

«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Альбиоль, Пенья, Фунес Мори, Кинтилья, Мойсес Гомес, Тригерос, Замбо, Морланес (Касорла, 59), Бакка (Ниньо, 59), Онтиверос (Чиквуэзе, 74).

Предупреждения: Фунес Мори, 25. Касорла, 79.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

29 января. Мадрид. Стадион «Вальекас».