«Вильярреал» на выезде вырвал победу у «Алавеса»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на выезде обыграл «Алавес» со счетом 2:1. Эта победа позволила «Вильярреалу» подняться на седьмое место в турнирной таблице ла лиги.

Чемпионат Испании. Лига 1

21-й тур

«Алавес» — «Вильярреал» — 1:2 (0:1)

Голы: Бакка, 10 (0:1). Хоселу, 80 (1:1). Ниньо, 89 (1:2).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия (Берк, 90+3), Камараса, Гарсия, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Бурги, 74), Риоха (Сайнс, 59).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Морено (Кинтилья, 35), Фунес Мори, Касорла (Замбо, 65), Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос, Бакка (Ниньо, 88), Чиквуэзе.

Предупреждения: Эли, 45+1. Кинтилья, 70. Дуарте, 82.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

25 января. Витория. Стадион «Мендисорроса».