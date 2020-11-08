«Вильярреал» на выезде победил «Хетафе» и вышел на первое место

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Хетафе» принимал «Вильярреал». Гости одержали победу со счетом 3:1.

Это победа позволила команде набрать 18 очков и выйти на первое место в турнирной таблице. Однако все преследователи провели меньше матчей.

Чемпионат Испании. Лига 1

9-й тур

«Хетафе» — «Вильярреал» — 1:3 (1:2)

Голы: Пако Алькасер, 11 (0:1). Арамбарри, 16 (1:1). Тригерос, 17 (1:2). Морено, 62 (1:3).

«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Кабако (Анхель, 32), Чема, Тимор (Мата, 46), Максимович, Арамбарри, Кукурелья, Энес Унал (Мольехо, 46), Кучо Эрнандес.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Пау Торрес, Парехо (Коклен, 73), Иборра, Тригерос, Мойсес Гомес (Эступиньян, 86), Пако Алькасер (Бакка, 73), Морено (Кубо, 86).

Предупреждения: Мойсес Гомес, 21. Иборра, 27. Тимор, 42. Чема, 52. Тригерос, 65. Максимович, 90. Педраса, 90+2.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

8 ноября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».