«Вильярреал» может сыграть против «Атлетико» в Майами

Руководство чемпионата Испании планирует провести матч между «Атлетико» и «Вильярреалом» в Майами. Встреча, запланированная на 8 декабря, станет первой игрой ла лиги, которая состоится за пределами Испании. По сообщению El Confidencial, между лигой и клубами заключено соглашение о проведении матча на стадионе «Хард Рок-стэдиум».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр