«Вильярреал» и «Атлетико» сделали запрос в RFEF для проведения матча в США

«Вильярреал» и «Атлетико» направили запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на перенос матча между командами в Майами (США). Об этом пресс-служба «желтой субмарины» сообщила на официальном сайте клуба.

Встреча, которая запланирована на 6 декабря, может стать первой игрой ла лиги, которая состоится за пределами Испании.

«Атлетико» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» — 11-я строчка и 11 баллов.

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