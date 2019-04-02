"Вильярреал" - "Барселона": Малком сыграет с первых минут, Месси - в запасе

"Вильярреал" и "Барселона" объявили составы на матч 30-го тура чемпионата Испании. С первых минут в составе сине-гранатовых сыграет форвард Малком. Нападающий Лионель Месси остался в запасе каталонцев.

Состав "Вильярреала": Асенхо - Педраса, Руис, Мори, Альваро, Марио - Касорла, Морланес, Иборра, Чиквуэзе - Экамби.

Состав "Барселоны": Тер Штеген - Роберто, Юмтити, Лангле, Альба - Видаль, Бускетс, Артур - Малком, Суарес, Коутинью.

"Вильярреал" занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. "Барселона" с 69 баллами располагается на 1-й строчке.

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