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Виктор Фернандес покинул пост главного тренера «Сарагосы»

18 августа 2020, 18:08
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Главный тренер «Сарагосы» Виктор Фернандес покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам прошедшего сезона, «Сарагоса» не смогла добиться возвращения в примеру.

59-летний Фернандес с перерывами работал в «Сарагосе» с 1988 года. Он был помощником главного тренера, работал со второй командой, а потом три раза заступал на пост главного тренера клуба. В последний раз он вернулся в «Сарагосу» в 2018-м.

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