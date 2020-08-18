Виктор Фернандес покинул пост главного тренера «Сарагосы»

Главный тренер «Сарагосы» Виктор Фернандес покинул команду, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам прошедшего сезона, «Сарагоса» не смогла добиться возвращения в примеру.

59-летний Фернандес с перерывами работал в «Сарагосе» с 1988 года. Он был помощником главного тренера, работал со второй командой, а потом три раза заступал на пост главного тренера клуба. В последний раз он вернулся в «Сарагосу» в 2018-м.