Видаль впервые за 8 лет не стал чемпионом страны

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль впервые за 8 лет не выиграл золотые медали национального чемпионата, передает журналист Джанлука Ди Марцио. Прежде чилиец каждый год становился чемпионом, начиная с сезона-2011/12.

В 2011 году Артуро перешел из «Байера» в «Ювентус», где отыграл четыре года. За это время он стал четырехкратным чемпионом Италии, попутно завоевав один Кубок Италии (2014/15) и три Суперкубка (2012, 2013, 2015).

Затем Видаль переехал в Мюнхен, где с «Баварией» за три года трижды выиграл чемпионат Германии, а также один Кубок (2015/16) и два Суперкубка страны (2016, 2017). В 2018 году чилиец перешел в «Барселону», где сразу же стал чемпионом Испании. Однако Видаль не завоевал девятый титул подряд, поскольку чемпионом в нынешнем сезоне стал мадридский «Реал».

Напомним, что 16 июля «Реал» оформил чемпионство, обыграв «Вильярреал» со счетом 2:1 и за один тур до окончания чемпионата увеличив отрыв от идущей на втором месте «Барселоны» до семи очков. Каталонцы дома уступили «Осасуне» 1:2.