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Видаль отказался от компенсации, чтобы ускорить переход в «Интер»

13 сентября 2020, 14:30
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Полузащитник Артуро Видаль отказался от компенсации в 6,5 миллионов евро за досрочный разрыв контракта с «Барселоной». Чилиец старается ускорить переход в «Интер», сообщает Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Видаль согласовал личный контракт с миланским клубом. Годовая зарплата чилийца составит 6 миллионов евро + бонусы, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления еще на один год.

33-летний Артуро Видаль выступает за «Барселону» с 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл за каталонцев 43 матча, забил восемь мячей.

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