Видаль должен в понедельник прилететь в Милан

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в ближайшее время станет игроком «Интера». В понедельник он должен прилететь в Италию, чтобы завершить трансфер, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Видаль согласовал личный контракт с «Интером». Годовая зарплата чилийца составит 6 миллионов евро + бонусы, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления еще на один год.

33-летний Артуро Видаль выступает за «Барселону» с 2018 года. В минувшем сезоне он сыграл за каталонцев 43 матча, забил восемь мячей.