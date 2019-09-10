Венгер рассказал, как пытался пригласить Месси в «Арсенал»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что в свое время пытался пригласить в команду Лионеля Месси.

— Мы должны жить с сожалениями, с неудачными делами, — цитирует beIN Sports Венгера. — Месси — одно из них. Когда в 2003 году мы подписали Фабрегаса, у нас были переговоры с Лео Месси. В то время, когда мы были на уровне «Барселоны», могли создавать сильные молодежные команды с хорошими игроками.

Венгер покинул «Арсенал» в 2018 году после 22 лет работы в клубе. Сейчас 69-летний француз — безработный.