Васкес рассказал о трудностях в переговорах по новому контракту с «Реалом»
Нападающий «Реала» Лукас Васкес рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.
— Пока что все сложно, есть определенные проблемы, — приводит Marca слова Васкеса. — Посмотрим, что произойдет. Я сейчас полностью посвящаю себя работе и счастлив быть в Мадриде.
В сезоне-2020/21 Васкес провел за «Реал» 13 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Контракт 29-летнего испанца действует до конца июня 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю