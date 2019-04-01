Варан сообщил "Реалу" о желании уйти

Защитник "Реала" Рафаэль Варан, вероятно, летом покинет команду, утверждает El Chiringuito. Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.

Ранее сообщалось, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе Варана. "Реал" просит за игрока не менее 80 миллионов евро, что не устраивает "Ювентус". Стороны проводят переговоры по этому поводу.

25-летний Рафаэль Варан в текущем сезоне провел 35 матчей за "Реал" и забил два мяча. Его контракт истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает в футболиста в 80 миллионов евро.