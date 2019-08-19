«Вальядолид» вырвал победу у «Бетиса» в первом туре чемпионата Испании

В первом туре чемпионата Испании «Вальядолид» одержал выездную победу над «Бетисом» (2:1), забив победный гол на 89-й минуте. У хозяев отличился Лорен Морон, у гостей — Серхи Гвардьола и Оскар Плано. На 8-й минуте «Бетис» остался в меньшинстве после удаления вратаря Хоэля Роблеса.

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Бетис» — «Вальядолид» — 1:2 (0:0)

Голы: Гвардьола, 63 (0:1). Лорен Морон, 68 (1:1). Оскар Плано, 89 (1:2).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Бартра, Педраса, Эмерсон, Хави Гарсия, Фекир, Виллиам Карвалью, Хоакин (Мартин, 10), Тельо (Хуанми, 83), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 46).

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Антоньито (Рубио, 55), Мойяно, Салису, Мичел, Алькарас (Ануар, 76), Оскар Плано, Рамирес (Энес Унал, 12), Гвардьола.

Предупреждения: Эмерсон, 27. Оскар Плано, 36. Антоньито, 40. Алькарас, 45. Мойяно, 59. Педраса, 90+2. Мичел, 90+2. Ануар, 90+3.

Удаление: Хоэль Роблес, 8.

Судья: Хайме Латре (Испания).

18 августа. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

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