"Вальядолид" обыграл "Сельту"

"Вальядолид" выиграл у "Сельты" (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Оскар Плано и Кеко. У гостей гол в активе Пионе Систо. В концовке матча у галисийцев был удален Уэсли Худт.

"Вальядолид" набрал 25 очков и поднялся на 12-е место в чемпионате Испании. У "Сельты" 21 очко и 17-я позиция.

В следующем туре "Сельта" примет "Севилью", а "Вальядолид" на выезде сыграет с "Уэской".

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21-й тур

"Вальядолид" - "Сельта" - 2:1 (0:1)

Голы: Систо, 16 (0:1). Оскар Плано, 55 (1:1). Кеко, 69 (2:1).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Мичел (Ануар, 90), Рубен Алькарас, Вилья (Верде, 69), Кеко (Борха, 83), Оскар Плано, Гвардьола.

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Мальо, Худт, Хункa, Лоботка (Юльсагер, 75), Хосабед Санчес (Апех, 83), Буфаль, Мендес, Систо (Бельтран, 59), Гомес.

Предупреждения: Мальо, 40. Худт, 41. Буфаль, 53. Вилья, 60. Хункa, 89. Мичел, 90.

Удаление: Худт, 87.

Судья: Санчес Мартинес.

27 января. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".

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