Вальверде жалуется на травмы в "Барселоне" перед финалом Кубка Испании

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде посетовал на травмы после матча чемпионата Испании с "Эйбаром" (2:2). Впереди у "Барселоны" финал Кубка Испании с "Валенсией".

– Семеду был доставлен в больницу, но там ничего серьезного. Надеюсь, что завтра уже он будет в строю, – цитирует AS Вальверде. – Думаем, что тер Штеген сможет сыграть в финале. По Коутинью ситуацию не знаю. Мы дали ему дополнительный отдых. Дембеле и Артур тоже под большим вопросом. Артур имеет повреждение несколько месяцев. У нас непростая ситуация с травмированными.