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Вальверде уверен, что класико состоится 26 октября

17 октября 2019, 19:59
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил уверенность в том, что матч 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом» состоится в срок.

— Класико запланировано на 26 октября, и я не сомневаюсь, что оно пройдет без эксцессов, — цитирует Вальверде Marca. — Однако я не знаю, какое решение в итоге вынесет федерация. Как они скажут, так и сделаем. Нечто похожее было после 1 октября 2017 года, когда прошел каталонский референдум и на улицах были протесты. Многие ждали драматических событий на «Ванда Метрополитано», но в итоге наш матч с «Атлетико» прошел в отличной борьбе, а на трибунах не было никакого насилия.

Матч «Барселона» — «Реал» должен начаться 26 октября в 14:00. Однако из-за протестных акций на улицах столицы Каталонии он может быть перенесен.

Барселона — Реал

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