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Вальверде стал самым ценным игроком Суперкубка Испании

00:29
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«Реал» одержал победу над «Атлетико» (0:0, 4:1 — по пен.) в матче финала Суперкубка Испании. Полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде был признан самым ценным игроком (MVP) этой встречи.

21-летний уругваец получил красную карточку на 115-й минуте матча, срубив в подкате форварда «Атлетико» Альваро Морату.

Реал — Атлетико

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