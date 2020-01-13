Вальверде стал самым ценным игроком Суперкубка Испании
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«Реал» одержал победу над «Атлетико» (0:0, 4:1 — по пен.) в матче финала Суперкубка Испании. Полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде был признан самым ценным игроком (MVP) этой встречи.
21-летний уругваец получил красную карточку на 115-й минуте матча, срубив в подкате форварда «Атлетико» Альваро Морату.
?? ?Enhorabuena a @fedeevalverde, MVP de la GRAN FINAL de la Supercopa!#Supercopa2020 ? pic.twitter.com/HnR3cdVsAG— RFEF (@rfef) January 12, 2020
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