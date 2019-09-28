Вальверде не знает, как долго не будет Месси

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, когда вернется в строй капитан команды Лионель Месси. Он был заменен в перерыве матча 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:1).

— Не знаю, как долго он будет отсутствовать, — цитирует Goal Вальверде. — Мы надеемся, что Месси скоро будет с командой. Травма несерьезная, это небольшое напряжение в мышце. На следующей неделе узнаем, как проходит восстановление. Это неудача, но мы должны продолжать.

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