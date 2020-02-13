Вальверде не хочет вспоминать увольнение из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде заявил, что не считает свои увольнение из каталонского клуба справедливым.

— Работа в «Барселоне» — невероятный опыт для меня. Мне очень повезло, что я поработал в таком клубе. Рад, что у меня была эта возможность, но когда подписываешь контракт, понимаешь, что все будет зависеть от результатов. Тренер всегда несет ответственность, — цитирует Вальверде Marca.

Я не думаю о том, отнеслись ли ко мне справедливо. Что хорошего в том, чтобы смотреть в прошлое? Я хочу смотреть в будущее и двигаться вперед.

Пока я еще не принял никаких решений относительно продолжения своей карьеры.