"Валенсия" заявила, что игроки клуба не имеют отношения к игре на букмекеров

"Валенсия" прокомментировала возможную информацию об участии игроков клуба в игре на букмекеров.

– В связи с новостями,которые появились во вторник в связи с предполагаемой причастностью игроков и лидеров других клубов к незаконным ставкам, связанным с договорными матчами, "Валенсия", как субъект, абсолютно не относящийся к этому вопросу, хочет публично предупредить, что он предпримет соответствующие правовые меры с последствиями, вытекающими из этого, против тех, кто распространяет какие-либо необоснованные слухи или новости, которые пытаются связать наш клуб с этой темой, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

По информации Marca, игра, по которой проводится расследование, прошла в последнем туре примеры, когда "Валенсия" в гостях обыграла "Вальядолид" (2:0) и попала в Лигу чемпионов. Речь идет не о договорном характере между клубами, а об игре нескольких футболистов на букмекеров