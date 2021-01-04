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«Валенсия» уволит главного тренера. Команда находится в зоне вылета

4 января 2021, 22:45
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Владелец «Валенсии» Питер Лим принял решение уволить главного тренера Хави Грасию, утверждает El Chiringuito.

Его должен сменить Мичел, который ранее работал с «Хетафе», «Севильей», «Олимпиакосом», «Марселем» и «Малагой».

Экс-наставник «Рубина» возглавил «Валенсию» перед началом сезона. После 16 матчей команда занимает 18-е место в чемпионате Испании и находится в зоне вылета.

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