«Валенсия» с минимальным счетом одолела «Эйбар». Черышев провел на поле несколько минут
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Эйбар». Хозяева победили со счетом 1:0. Единственный мяч на счету нападающего Макси Гомеса.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле в самой концовке встречи.
Чемпионат Испании. Лига 1
19-й тур
«Валенсия» — «Эйбар» — 1:0 (1:0)
Гол: Гомес, 27.
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен (Черышев, 89), Солер, Родриго (Кондогбья, 83), Гомес (Гамейро, 72), Торрес.
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Оливейра, Техеро, Альварес (Атиенса, 65), Экспосито, Педро Леон, Серхио Энрич, Инуи (Де Бласис, 71), Шарлес (Кике, 82).
Предупреждения: Шарлес, 62. Васс, 77. Оливейра, 84.
Удаление: Оливейра, 90+1.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
4 января. Валенсия. Стадион «Месталья».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/