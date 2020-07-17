«Валенсия» с Черышевым одолела «Эспаньол». «Сельта» дома проиграла «Леванте»

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своем поле «Эспаньол». Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 72-й минуте на замену.

Еще в одной встрече «Сельта» у себя на поле уступила в матче с «Леванте» — 2:3. С 35 очками галисийцы остались на 17-й строчке в турнирной таблице, но еще не обеспечили себе сохранение места в примере. «Леганес» одолел «Атлетик» (2:0) и теперь отстает перед последним туром от клуба из Виго на одно очко.

Чемпионат Испании. Лига 1

37-й тур

«Сельта» — «Леванте» — 2:3 (2:2)

Голы: Барди, 11 (0:1). Барди, 28 (0:2). Мина, 36 (1:2). Аспас, 45+1 (2:2). Майораль, 52 (2:3).

«Сельта»: Вильяр, Араухо (Эрнандес, 90), Оласа, Мурильо, Васкес (Мальо, 80), Рафинья, Окай Йокушлу (Брадарич, 46), Бельтран (Нолито, 46), Аспас, Мина, Мендес (Г.Фернандес, 85).

«Леванте»: Х.Р.Коке, Клерк, Везу, Пьер, Мирамон, Рочина (Вукчевич, 90), Кампанья, Радойя (Постиго, 90+3), Барди (Мелеро, 76), Рохер (Коке, 66), Майораль (Моралес, 76).

Предупреждения: Рафинья, 42. Нолито, 84.

Удаления: Мирамон, 59. Нолито, 90+4.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

16 июля. Виго. Стадион «Балаидос».

«Валенсия» — «Эспаньол» — 1:0 (1:0)

Гол: Гамейро, 17.

«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Диакаби (Габриэл Паулиста, 77), Гильямон, Коррейа (Флоренци, 71), Кондогбья, Солер, Ли Кан Ин (Коклен, 63), Гамейро (Гомес, 78), Гонсалу Гедеш, Торрес (Черышев, 72).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса (Поль Лосано, 85), Давид Лопес, Авила, Дардер (Меламед, 85), Рока (Мелендо, 64), У Лэй (Варгас, 85), Эмбарба, Рауль де Томас (Кампусано, 70).

Предупреждения: Авила, 39. Диакаби, 59. Рауль де Томас, 66. Вила, 69. Коклен, 80. Эспиноса, 81.

Удаление: Хауме Коста, 90+1.

Судья: Прието Иглесиас (Испания).

16 июля. Валенсия. Стадион «Месталья».

«Атлетик» — «Леганес» — 0:2 (0:0)

Голы: Герреро, 79 (0:1). Ассале, 90+4 (0:2).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Капа, 70), Берчиче, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Дани Гарсия, 83), Лопес, Весга (Кодро, 83), Сансет (Эррерин, 26), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 69).

«Леганес»: Куэльяр, Росалес (Ассале, 72), Сиовас, Бустинса, Тарин, Рубен Перес, Амаду (Авилес, 75), Эрасо (Меса, 61), Хиль, Руибаль, Гарридо (Герреро, 61).

Предупреждения: Бустинса, 43. Эрасо, 43. Рауль Гарсия, 53. Икер Муниаин, 63. Рубен Перес, 76.

Удаление: Симон, 22.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

16 июля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

«Реал Сосьедад» — «Севилья» — 0:0

«Реал Сосьедад»: Мойя, Льоренте, Сальдуа (Горосабель, 82), Ле Норман, Айен Муньос (Монреаль, 46), Порту (Исак, 66), Мерино, Субельдия, Субименди, Виллиан Жозе, Оярсабаль (Барренечеа, 83).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Гомес, Кунде, Регилон, Гудель, Васкес (Банега, 61), Оливер Торрес (Окампос, 61), Хоан Хордан (Эль-Хаддади, 75), Сусо (Фернанду Режес, 74), Эн-Несири (де Йонг, 84).

Предупреждения: Кунде, 45+1. Банега, 90+1. Барренечеа, 90+6.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

16 июля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

«Бетис» — «Алавес» — 1:2 (0:0)

Голы: Хоселу, 51 (0:1). Эли, 76 (0:2). Лорен Морон, 90+3 (1:2).

«Бетис»: Мартин, Феддаль, Манди, Педраса (Алекс Морено, 46), Гонсалес (Хуанми, 57), Эмерсон, Каналес, Фекир (Аленья, 83), Г.Родригес, Хоакин (Лорен Морон, 72), Борха Иглесиас.

«Алавес»: Роберто, Лагуардия, Эли, Марин, А.Б.Родригес (Магальян, 90+4), Фейса (Гарсия, 46), Камараса (Томас Пина, 90+4), Хоселу, Мендес (Понс, 65), Берк (Алейш Видаль, 80), Риоха.

Предупреждения: Хоселу, 23. Хоакин, 36. А.Б.Родригес, 55. Мендес, 62. Роберто, 71. Феддаль, 75. Алекс Морено, 81. Г.Родригес, 87. Хуанми, 90.

Удаления: Хуанми, 90. Эли, 90+5.

Судья: Медье Хименес (Испания).

16 июля. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

«Хетафе» — «Атлетико» — 0:2 (0:0)

Голы: Льоренте, 54 (0:1). Партей, 80 (0:2).

«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Кабако, Оливера (Хорхе Молина, 61), Кукурелья, Тимор, Максимович (Хасон, 61), Арамбарри (Фажр, 84), Мата (Анхель, 60), Дуро.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Санчес, Коке, Сауль (Партей, 67), Льоренте (Мората, 75), Диегу Коста (Эррера, 84), Феррейра-Карраско (Витоло, 77), Корреа (Лемар, 84).

Предупреждения: Хименес, 45+4. Сауль, 64. Хорхе Молина, 68.

Удаление: Ньом, 90+2.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

16 июля. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес»