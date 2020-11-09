«Валенсия» с Черышевым обыграла «Реал», Солер сделал хет-трик

«Валенсия» победила «Реал» (4:1) в матче девятого тура чемпионата Испании.

В составе победителей хет-трик сделал Карлос Солер. Все три мяча он забил с пенальти. Также в свои ворота забил Рафаэль Варан. Мадридский клуб ответил голом Карима Бензема. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

«Валенсия» набрала 11 очков и занимает девятое место. У «Реала» 16 очков и четвертая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Валенсия» — «Реал» — 4:1 (2:1)

Голы: Бензема, 23 (0:1). Солер, 35 — с пенальти (1:1). Варан, 43 — в свои ворота (2:1). Солер, 54 — с пенальти (3:1). Солер, 63 — с пенальти (4:1).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Гильямон, Солер, Рачич, Ли Кан Ин (Гамейро, 81), Муса (Хасон, 87), Черышев (Лато, 77), Гомес (Собрино, 87).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Модрич, Иско (Йович, 83), Вальверде (Кроос, 76), Бензема (Диас, 76), Васкес, Асенсио (Эдегор, 64), Винисиус Жуниор (Родригу, 64).

Предупреждения: Солер, 41. Марселу, 52. Серхио Рамос, 62. Гильямон, 84. Доменеч, 86.

Судья: Хиль Мансано.

8 ноября. Валенсия. Стадион «Месталья».