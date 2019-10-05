«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес»

«Валенсия» победила «Алавес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен в добавленное время.

Чемпионат Испании

Лига 1

8-й тур

«Валенсия» — «Алавес» — 2:1 (1:0)

Голы: Гомес, 27 (1:0). Парехо, 83 — с пенальти (2:0). Лукас, 89 (2:1).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Родриго (Вальехо, 59), Черышев (Собрино, 90+2), Гомес, Торрес (Диакаби, 70).

«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Эли (Сайнс, 84), Ксимо Наварро (Алейш Видаль, 73), Дуарте, Томас Пина (Понс, 21), Гарсия, Хоселу, Лукас, Берк, Риоха.

Предупреждения: Васс, 14. Дуарте, 15. Гарсия, 15. Сивера, 82.

Судья: Прието Иглесиас.

5 октября. Валенсия. Стадион «Месталья».