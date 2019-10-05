«Валенсия» с Черышевым обыграла «Алавес»
«Валенсия» победила «Алавес» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен в добавленное время.
Чемпионат Испании
Лига 1
8-й тур
«Валенсия» — «Алавес» — 2:1 (1:0)
Голы: Гомес, 27 (1:0). Парехо, 83 — с пенальти (2:0). Лукас, 89 (2:1).
«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Парехо, Коклен, Родриго (Вальехо, 59), Черышев (Собрино, 90+2), Гомес, Торрес (Диакаби, 70).
«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Эли (Сайнс, 84), Ксимо Наварро (Алейш Видаль, 73), Дуарте, Томас Пина (Понс, 21), Гарсия, Хоселу, Лукас, Берк, Риоха.
Предупреждения: Васс, 14. Дуарте, 15. Гарсия, 15. Сивера, 82.
Судья: Прието Иглесиас.
5 октября. Валенсия. Стадион «Месталья».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/