«Валенсия» просит СМИ не освещать протесты фанатов против руководства клуба

Руководство «Валенсии» попросило испанские СМИ не освещать протесты против клуба, которые проводят фанаты. Как сообщает Onda Cero, боссы «Валенсии» обратились к телекомпании, которая транслирует матчи чемпионата Испании, чтобы та во время прямых эфиров не показывала протестные акции болельщиков, разозленных политикой руководителей клуба.

Ранее сообщалось, что президент «Валенсии» Анил Мурти получает угрозы от анонимов. Критике и оскорблениям также подвергается владелец «летучих мышей» Питер Лим.