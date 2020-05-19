«Валенсия» показала групповую тренировку с Черышевым

Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал новое видео групповой тренировки команды.

В упражнениях принимал участие российский нападающий Денис Черышев.

Ранее в Испании были разрешены индивидуальные тренировки. Ла лига приостановлена из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на 19 мая, в Испании всего выявлено 278 188 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 27 709 человек, выздоровело — 196 958.