«Валенсия» подтвердила повреждение Черышева

Как уже сообщал «СЭ», полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму. Официальный сайт испанского клуба подтвердил, что у россиянина повреждение мышц передней поверхности бедра. Точные сроки восстановления будут установлены после углубленного обследования.

В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.

Черышев не поможет сборной России в предстоящих матчах отбора к чемпионату Европы-2020 с Бельгией(16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира