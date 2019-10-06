«Валенсия» обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес президента клуба

«Валенсия» на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу угроз убийством в адрес президента клуба Анила Мурти. Он, а также владелец «летучих мышей» Питер Лим в этом сезоне подвергаются жестокой критике со стороны болельщиков.

— Клуб направил в правоохранительные органы серьезные доказательства, в том числе угроз убийством, которые по телефону получил президент «летучих мышей». Подобные действия предусматривают уголовную ответственность. Расследованием займутся компетентные органы, — говорится в заявлении.