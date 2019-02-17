16:15 17 февраля | Футбол — Испания

"Валенсия" – "Эспаньол": видеотрансляция матча в 18.15

"Валенсия" – "Эспаньол". Фото "СЭ"
"Валенсия" – "Эспаньол". Фото "СЭ"
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В матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 17 февраля, "Валенсия" принимает "Эспаньол".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Валенсия" – "Эспаньол" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 18.15 (время московское).

Валенсия - Эспаньол

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей

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