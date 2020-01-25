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«Валенсия» — «Барселона»: перед игрой произошли массовые столкновения фанатов

25 января 2020, 17:50
25 января. Валенсия. Столкновения между фанатами «Валенсии» и «Барселоны». Фото twitter.com
25 января. Валенсия. Столкновения между фанатами «Валенсии» и «Барселоны». Фото twitter.com
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25 января «Валенсия» дома принимает «Барселону» в матче 21-го тура чемпионата Испании. За два часа до игры около стадиона «летучих мышей» «Месталья» произошел массовый конфликт между фанатами двух команд.

Болельщики кидали файеры. Некоторые фанаты бросали стулья в своих оппонетов. Видео сняли в непосредственной близости от домашней арены «Валенсии».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Барселона».

Валенсия — Барселона

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