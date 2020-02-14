Вадим Васильев верит, что Смолов может закрепиться в «Сельте»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью «Известиям» оценил перспективы российского нападающего Федора Смолова в «Сельте». Испанский клуб арендовал игрока у «Локомотива» до конца сезона с правом выкупа.

— Вы помогаете футболистам при трансферах, включая свои связи. Есть ли планы помочь кому-то из российских игроков уехать в Европу?

— Такие планы есть, но пока без конкретики. Поговорим об этом по окончании летнего трансферного окна.

— Переход Федора Смолова в «Сельту» — это шаг вперед?

— Думаю, да. Он поиграет в топ-чемпионате. Важно именно слово «поиграет», так как «Сельта» рассчитывает на него как на футболиста основного состава. Если у Федора получится показать свой уровень, он вполне может закрепиться в ла лиге.