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В «Валенсии» сдадут тест на коронавирус. В команде Черышева болела группа игроков

3 мая 2020, 14:25
Денис Черышев. Фото Reuters
Денис Черышев. Фото Reuters
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Футболисты «Валенсии» приступят к тренировкам только после того, как сдадут тесты на коронавирус в ближайшие три дня.

— Многие испанские клубы начнут тренировки с 4 мая. Как я слышал, в «Валенсии» 4, 5 и 6 мая сдадут тесты на коронавирус, чтобы посмотреть, что у них там происходит, чтобы объединить ребят. И только после этого команда начнет тренироваться, — рассказал отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев в интервью РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что все 10 игроков основного состава «Валенсии», которые были заражены коронавирусом, уже вылечились.

В настоящий момент чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 27 туров «Валенсия» идет на седьмом месте, набрав 42 очка.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200503/1570923053.html

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