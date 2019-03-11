В соцсетях шутят над реакцией Бэйла на возможное возвращение Зидана

СМИ сообщают, что главным тренером "Реала" вновь станет Зинедин Зидан. В таком случае он заменит Сантьяго Солари.

Сделка пока официально не подтверждена. В Твиттере уже появилось много шуточных сообщений о том, как отреагирует на возвращение француза Гарет Бэйл.

- Гарет Бэйл, когда он услышал новости и вспомнил, что он не написал прощальный твит Зидану, - написал один из пользователей.

Gareth Bale when he hears the news and remembers he didn’t post a goodbye tweet for Zidane pic.twitter.com/ulhcWz3tFN – Seddik (@aSeddik93) 11 марта 2019 г.

В другом сообщении пользователь под ником "Rk" опубликовал ироничное видео о возможной реакции Бэйла.

Зидан тренировал "Реал" с января 2016-го по май 2018-го. Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и один раз стал чемпионом Испании.

"Реал" занимает 3-е место с 51 очками в турнирной таблице чемпионате Испании после 27 туров. "Сливочные" вылетели из ЛЧ, уступив "Аяксу" в 1/8 финала турнира в двухматчевом противостоянии (общий счет - 3:5). "Реал" также покинул розыгрыш Кубка Испании, где проиграл "Барселоне" (общий счет - 1:4) в полуфинале.

Все о чемпионате Испании - здесь.