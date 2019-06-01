В Сети появилось фото разбитой машины Рейеса

В Интернете появилась фотография автомобиля бывшего полузащитника "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Сегодня, 1 июня, футболист погиб в ДТП в возрасте 35 лет. На фото видны серьезные повреждения машины – ранее сообщалось, что причиной аварии могло стать превышение скорости.

Напомним, Рейес также выступал за ​"Реал", "Арсенал", "Эспаньол" и другие клубы. На его счету 22 матча за сборную Испании.

Рейес пять раз выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и "Атлетико"(2009/10, 11/12, 13/14, 14/15, 15/16). В составе "Арсенала" он победил в чемпионате Англии (2004), завоевал Кубок (2005) и Суперкубок Англии (2005), вместе с "Реалом" стал чемпионом Испании (2006/07), с "Атлетико" (2010/11) – обладателем Суперкубка УЕФА.

Бывший хавбек "Севильи" и "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП

Стали известны подробности смертельной аварии Хосе Антонио Рейеса