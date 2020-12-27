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В «Реале» опасаются, что трансфер Погба может вызвать недовольство игроков

27 декабря 2020, 16:28
Поль Погба. Фото AFP
Поль Погба. Фото AFP
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«Реал» сомневается в необходимости трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. В клубе опасаются, что высокая заработная плата нового игрока может вызвать серьезное недовольство в раздевалке, так как ранее футболисты мадридского клуба согласились на сокращение зарплаты, сообщает Daily Mail.

Заработная плата 27-летнего француза в «МЮ» составляет 15 миллионов фунтов стерлингов в год.

В текущем сезоне на счету Погба 1 гол в 11 матчах АПЛ.

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